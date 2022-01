CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 25 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:10 – La Roma starebbe pensando a un altro colpo in difesa. Si tratta del centrale del Manchester United Eric Bailly (27), attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Il centrale è uno degli obiettivi di mercato del Milan, con i giallorossi in posizione più defilata. (footmercato.net)

Ore 15:50 – Tiago Pinto torna a farsi sotto per Granit Xhaka (29). Lo svizzero ormai vive quasi da sopportato nell’Arsenal, che oltretutto potrebbe prendere Arthur dalla Juventus. La Roma spera di riuscire a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. (calciomercato.com)

Ore 13:30 – Anche la Juventus su Naithan Nandez (26): i bianconeri hanno chiesto il calciatore uruguaiano al Cagliari in prestito. Lo rivela Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter.

Ore 12:15 – Davide Santon (30) continua a rifiutare ogni offerta ricevuta: nei giorni scorsi tre proposte sono finite sul tavolo dell’agente del terzino, tutte rispedite al mittente. (Sky Sport)

Ore 11:50 – Non è da escludere un affare tra Roma e Cagliari con Naithan Nandez (26) e Amadou Diawara (24) sul tavolo delle trattative. Qualora i sardi dovessero decidere di fare sul serio con il centrocampista giallorosso, si potrebbe aprire un canale per Nandez alla Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:40 – Riccardo Ciervo (19) passa al Sassuolo a titolo definitivo. Lo riferisce Sky Sport in un’ultima ora. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:25 – Pinto ha incontrato Simonian a Milano: possibile interesse della Roma per Evaner Banega (34), che attualmente gioca in Arabia Saudita. Ai giallorossi piace anche Facundo Medina (23) del Lens. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – Amadou Diawara (24) continua a tentennare davanti alle proposte giunte da Valencia e Torino. Anche Cagliari e Samp hanno manifestato interesse nei giorni scorsi. Pinto deve cedere il guineano se vuole tentare un ultimo acquisto a centrocampo. (Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!