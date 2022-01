“ON AIR!” – CORSI: “Pellegrini out troppo spesso, non può fare il capitano”, ROSSI: “Parlare della Champions fa malissimo alla Roma”, ALIPRANDI: “Cievo al Sassuolo mi lascia perplesso”, CATALANI: “Ma qualcuno devi pur vendere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Fa malissimo parlare ora della Champions, la Roma ha bisogno di serenità senza pensare a cose troppo arzigogolate. La Roma storicamente è una squadra che appena pensa di poter centrare un certo obiettivo, fallisce miseramente. La Roma deve andare a fari spenti, senza attirare l’attenzione soprattutto di sé stessa. Non fa per noi fare discorsi di gloria, imprese, rimonte…non è roba che fa per noi. Due volte l’abbiamo fatte, e abbiamo pianto: Roma-Lecce e Roma-Sampdoria. Non è proprio nel nostro DNA…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Noi abbiamo il compito di cercare di spronare i presidenti a fare di più e per questo chiediamo grandi acquisti. E per questo prendiamo gli insulti tipo “compratevela voi la Roma”...ma andatevene a quel paese, qua si parla di calcio… Se sono arrivati i salvatori, metteteci i soldi ora… Pellegrini? Nessuno qua vuole fargli un processo, però lui salta una marea di partite da sempre. In carriera ha avuto un sacco di infortuni, ma non è mica una colpa. Non può fare il capitano nella Roma, anche per una questione di continuità. Ci vuole uno che gioca sempre: Mancini no, perchè è scarso. Forse la darei a Rui Patricio…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Con Gosens all’Inter e Vlahovic alla Juventus si spostano gli equilibri della corsa Champions? Perchè sono due giocatori che spostano…Però siamo sicuri che i problemi della Juve si risolvano con l’arrivo di Vlahovic? Non so quanto ti può risolvere i problemi, perchè Vlahovic va servito… Se prenderei Arthur alla Roma come regista? Ha fallito sia al Barcellona che alla Juve… Ciervo a titolo definitivo al Sassuolo? La cosa mi lascia un po’ perplesso. Ciervo è un buon prospetto, spesso gioca titolare con la Samp. Lasciarselo sfuggire così…ma magari c’è un diritto di recompra…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Ciervo al Sassuolo? Bisogna sempre vedere se c’è un diritto di riacquisto. Con Pellegrini era stato esercitato, con Frattesi no. La Roma ha tanti prospetti interessanti, Ciervo lo è, ma anche Riccardi lo era. Bisogna vedere la valutazione tecnica dello scouting, non puoi tenerli tutti, qualcuno devi darlo via. Alcuni come Caprari esplodono in squadre di seconda fascia, ma con te non avrebbe mai giocato. La Roma qualche giocatore deve venderlo, altrimenti i soldi in cassa non entrano… Fazio e Santon mi sembrano ragazzi strutturati dal punto di vista umano e professionale, ma non capisco cosa ci stanno a fare qui a Trigoria, a girarsi i pollici… Vlahovic alla Juve? Commisso ha scelto di prendere subito i soldi piuttosto che non prenderne affatto, e secondo me fa bene…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “La Roma non si può permettere acquisti a vuoto, ora arriveranno giocatori solo che vuole Mourinho. Io a Banega non ci credo manco se lo vedo, non credo che voglia un giocatore che viene qui per svernare. La Roma non può permettersi altri passaggi a vuoto come è successo per Shomurodov… Pinto? Io non lo considero proprio, ma nel senso buono. Qui conta solo Mourinho, la squadra viene fatta solo in base alle scelte dell’allenatore. Per me Villar è un giocatore che vale, ma non va bene per il gioco di Mou, e per questo è stato ceduto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Abraham aveva bisogno di adattarsi in Italia, gli inglesi fanno fatica in Serie A. Se lui gioca come con l’Empoli è utile a tutti. È adattabile a qualsiasi sistema, un ottimo giocatore che non ha ancora fatto vedere il suo meglio, ma lo farà. A centrocampo ci sono tante scelte, prima o poi Cristante andrà in panchina mentre Veretout qualche spazio può ancora ritagliarselo. Magari cercherei qualcosa in attacco…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha preso due titolari a Mourinho. Su Abraham non ho grandi dubbi, ne ho sulla Roma e non basta una partita, visto che a Empoli hanno vinto quasi tutti. Può essere che Oliveira cambi le cose, ero convinto che non bastasse, ma magari sì. E giocherà anche con Pellegrini, insieme a Mkhitaryan. Se Mourinho riuscirà a farli convivere tutti e tre, la Roma farà il salto di qualità…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non capisco la predisposizione di Mourinho alla lamentela. Lui ci dipinge la Roma come una squadra modesta, scarsa tecnicamente, ma non può esserlo con giocatori come Pellegrini, Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan. Io mi stupisco che la Roma cerchi centrocampisti, io prenderei un bel difensore centrale. Mourinho ha poco da lamentarsi, è l’unico che ha avuto tutto quello che voleva…”

