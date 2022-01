Mercato Roma, Pinto incontra Simonian: i nomi sul tavolo

AS ROMA NEWS – L’incontro avvenuto ieri tra Tiago Pinto e Marcelo Simonian, noto procuratore sportivo, ha scatenato i giornali oggi in edicola sui nomi dei possibili giocatori che potrebbero interessare al gm per rinforzare la Roma.

L’ipotesi che questa mattina si fa strada su Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) e Corriere dello Sport (R. Maida) è che il general manager stia pensando a Ever Banega, esperto centrocampista argentino, per regalare a Mourinho il regista di qualità che serve al tecnico.

Banega però ha 34 anni, e attualmente sta giocando all’Al-Shabab, in Arabia Saudita, con cui ha un contratto milionario fino al 2023. Il giocatore dovrebbe quindi rimettersi in gioco accettando un sostanzioso taglio dello stipendio. Si tratterebbe di una soluzione a tempo che permetterebbe a Mou di avere un regista esperto fino a giugno.

L’altro giocatore che la Roma starebbe seguendo della scuderia di Simonian è il difensore Facundo Medina del Lens. Classe ”99, è un centrale mancino che potrebbe diventare un obiettivo di Pinto per il mercato estivo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

