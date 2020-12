Karsdorp e Spinazzola, dagli addii mancati alla rinascita: ora la Roma vola sugli esterni

AS ROMA NEWS – La Roma vola sugli esterni. E pensare che la corsia destra doveva essere uno dei problemi irrisolti dello scorso mercato: con questo Rick Karsdorp i giallorossi sembrano aver trovato il terzino che serviva per completare una squadra che si sta dimostrando molto competitiva.

E pensare che Karsdorp, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) era sul punto di salutare questa estate: è stato ad un passo dall’Atalanta prima e dal Genoa poi. Tutto è cambiato dopo che Fonseca ha avuto modo di lavorarci nel breve precampionato: l’olandese lo ha convinto e il portoghese ha deciso di affidargli la fascia. Una scelta che sembra essersi rivelata vincente.

Discorso per certi versi simile deve essere fatto con Leonardo Spinazzola: la Roma lo aveva venduto all’Inter nell’ambito dell’affare Politano. Poi i nerazzurri hanno compiuto un imprevisto dietrofront, poco convinti delle condizioni fisiche del terzino. Chissà quanti a Milano si staranno mordendo le mani ora. Spinazzola è al momento l’esterno sinistro italiano più forte del nostro campionato.

In questa Roma che a tratti vola c’è anche il loro contributo. Favoriti dal nuovo modulo, quando la squadra attacca l’arma in più sono proprio le sortite offensive dei suoi esterni. Già esterni, perché il termine terzini è andato in soffitta da un bel po’ a Trigoria. E la rinnovata giovinezza di Leo e Rick, probabilmente, nasce anche da questa trasformazione.

Fonte: Gazzetta dello Sport