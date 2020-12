Super Micki, Fonseca gongola: i numeri di un giocatore insostituibile

NOTIZIE AS ROMA – I numeri parlano per Henrikh Mkhitarayan, il vero punto centrale della squadra di Fonseca è lui scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

Sette gol e sette assist in 16 partite, un bottino importante: in Europa nessun centrocampista ha preso parte a più reti nei cinque top campionati europei. Per Fonseca, il capitano dell’Armenia è un giocatore imprescindibile.

In Europa League si è riposato solo nella trasferta di Sofia, in campionato ha invece giocato sempre. Undici presenze su undici, tutte da titolare. Che sia trequartista o finto attaccante, Mkhitarayan è il giocatore da cui passano la maggior parte dei palloni quando la Roma attacca. Inevitabile, visto che la rete con il Bologna è stata la numero 150 in carriera.

Fonte: Gazzetta dello Sport