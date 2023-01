Karsdorp, il Monza fa sul serio: offerta alla Roma, ma c’è il nodo ingaggio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato di gennaio, per ora abulico (e non solo per quello che riguarda la Roma) comincia a entrare nel vivo. A sbloccare l’impasse potrebbe essere Rick Karsdorp, che ha finalmente ricevuto un’offerta concreta.

E la proposta arriva, a sorpresa, dall’Italia e più precisamente dal Monza di Berlusconi e Galliani: l’offerta accontenterebbe Tiago Pinto, perchè si tratta di un prestito con obbligo di riscatto nel caso di salvezza dei brianzoli. Un trasferimento a titolo definitivo, proprio quello che chiedeva la Roma.

Tutto fatto? Purtroppo no. Perchè a frenare gli entusiasmi c’è lo stipendio del giocatore, per nulla disposto a fare sconti al Monza. Un problema da risolvere per far sì che il trasferimento possa materializzarsi.

Dall’estero per ora c’è da registrare solo l’interesse di Southampton e Bournemouth, che però hanno fin qui chiesto soltanto delle prime informazioni, ma senza approfondire ancora il discorso. Si attendono novità nei prossimi giorni.

Fonte: Gianlucadimarzio.com