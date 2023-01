Riecco Spinazzola. Chance per Solbakken, tentazione Majchrzak

AS ROMA NEWS – Ancora un giorno, poi toccherà alla Roma tuffarsi nella Coppa Italia. Dopo la vittoria di ieri sera dell’Inter sul Parma (2 a 1 nei supplementari), oggi sarà il turno di Milan-Torino. Quindi domani sera all’Olimpico toccherà ai giallorossi giocarsi l’accesso ai quarti di finale contro il Genoa.

Mourinho non vuole prendere sotto gamba l’impegno contro i liguri ma pensa comunque a qualche cambio di formazione. Ci sarà dunque spazio per delle novità, in primis il rientro di Leonardo Spinazzola tra i titolari.

Il terzino, apparso in difficoltà nelle amichevoli durante la pausa, ha bisogno di ritrovare il ritmo partita e domani sera partirà dal primo minuto nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. A centrocampo rivedremo Matic dall’inizio, mentre dietro le punte potrebbe giocare El Shaarawy, con Dybala a riposo.

Occhi puntati sui possibili debuttanti: Solbakken dovrebbe partire dalla panchina, ma per lui è quasi scontato l’esordio a partita in corsa. C’è poi la tentazione di lanciare il baby Majchrzak, attaccante polacco che si sta allenando da tempo in prima squadra.

