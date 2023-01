Delusione Wijnaldum. Roma al bivio: Bove resta o subito Aouar

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – E’ un Gini Wijnaldum deluso per il responso arrivato dall’ultima visita effettuata in Olanda: lo staff che lo ha seguito nella sua lunga riabilitazione ha chiesto cautela, ritardando il rientro in campo del centrocampista di qualche settimana.

Il giocatore, che smania per rientrare in gruppo, non ha preso benissimo la notizia. Ma Gini non si perde d’animo, anche perchè manca davvero poco per tornare in campo. L’olandese punta Lecce-Roma dell’11 febbraio, partita che dovrebbe segnare una svolta per il rientro effettivo di Wijnaldum tra i convocati di Mourinho.

Intanto per Tiago Pinto deve pensare alle ripercussioni sul mercato: le condizioni del mediano del PSG sono tutte da valutare dopo sei mesi di inattività. Mourinho ha bisogno subito di un centrocampista capace di far cambiare passo alla mediana, quello che sarebbe dovuto essere Wijnaldum nella testa del tecnico portoghese.

A questo punto le strade sono due: o la Roma toglie Bove dal mercato (è richiesto da Sassuolo e Lecce), con il giovane destinato a ritagliarsi più spazio nelle rotazioni del tecnico, oppure Tiago Pinto dovrà accelerare l’arrivo a Trigoria di Houssem Aouar, centrocampista del Lione che il gm vorrebbe prendere a giugno a parametro zero. In questo secondo caso però sarebbe necessario prima cedere.

Fonte: Leggo