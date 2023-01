Mou si arrende: “Wijnaldum e i giovani il nostro mercato di gennaio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Il nostro mercato di gennaio sarà lanciare i giovani e recuperare gli infortunati”. Anche Josè Mourinho deve arrendersi davanti all’evidenza dei fatti.

La difficoltà estrema di muoversi attraverso gli strettissimi paletti imposti dal Fair Play Finanziario renderà questo mercato di riparazione utile solo per qualche piccolo aggiustamento della rosa.

I rinforzi con la maiuscola, quelli sognati dallo Special One, saranno rinviarti a giugno, con un mercato che somiglierà molto a quello vissuto la scorsa estate: parametri zero e prestiti saranno alle base delle mosse di Tiago Pinto, un po’ com’è stato con Dybala, Matic, Wijnaldum e Belotti.

Per adesso è proprio il recupero del centrocampista olandese la priorità in casa Roma: il mancato ok dei medici nell’ultima visita ad Amsterdam è stata una brutta sorpesa per Gini, che però rimanda solo di qualche settimana il suo ritorno in campo. La scelta di non operarsi ha allungato i tempi di recupero.

A fine gennaio giocherà con la Primavera e poi a inizio febbraio sarà pronto per Mourinho: la partita con il Lecce dell’11 sembra essere quella giusta per rivederlo in campo.

Fonte: La Repubblica