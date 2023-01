CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 11 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:30 – JURANOVIC O TRAORE’ PER LA DESTRA – In attesa di capire se Karsdorp cambierà casacca, per sostituirlo a Trigoria i nomi sotto la lente allo stato attuale sono sostanzialmente due: Josip Juranovic (27) del Celtic e Hamari Traoré (30) del Rennes. Sul terzino croato (valutazione 9 milioni di euro) c’è però forte anche il Monza. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – PINTO PROVA AD ANTICIPARE L’AFFARE AOUAR – La frenata sul rientro in campo di Wijnaldum spinge la Roma a valutare le prossime mosse sul mercato: Pinto deve decidere se trattenere Bove (19) oppure provare ad anticipare l’arrivo di Aouar (24) a gennaio. (Leggo)

Ore 8:25 – KARSDORP, IL MONZA FA SUL SERIO – Il Monza ci prova per Rick Karsdorp (27) e ha avanzato alla Roma un’offerta in prestito con obbligo di riscatto per avere subito il terzino…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

