Shomurodov-Roma, la verità del Corsport: ecco chi ha deciso il suo acquisto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’avventura di Eldor Shomurodov in giallorosso sembra destinata ad esaurirsi a breve: il Torino sta spingendo per il suo acquisto, con la Roma disposta a lasciarlo partire, ma solo a titolo definitivo.

L’attaccante, arrivato nell’estate del 2021 dal Genoa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, è stato bocciato da Mourinho, che dopo averlo utilizzato poco la scorsa stagione ora gli ha messo davanti anche Andrea Belotti.

In questi mesi sono stati in tanti a domandarsi chi avesse scelto Shomurodov come rinforzo ideale per l’attacco della Roma, un calciatore che in Italia aveva vestito solo la maglia del Genoa, fra l’altro non giocando sempre come titolare. A sorprendere fu soprattutto il costo del’affare: 17,5 milioni di euro più bonus, una cifra considerevole per il curriculum del calciatore.

Ebbene, oggi il Corriere dello Sport, nell’editoriale a firma di Ivan Zazzaroni, racconta la “verità” sulla scelta dell’uzbeko, attribuendo il suo acquisto a una decisione di Tiago Pinto, che considerava Eldor “un buon prospetto”. Mourinho, scrive il quotidiano, non conosceva nemmeno l’uzbeko, né si ricordava di averlo affrontato in Coppa.

Fonte: Corriere dello Sport