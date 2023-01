“ON AIR!” – PUGLIESE: “Wijnaldum in ritardo? A Trigoria dicono il contrario”, FERRETTI: “Dubbi sulla scelta di non operarsi”, VISNADI: “Forse non è più buonissimo, se mai lo è stato…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Nonostante la Roma giochi contro il Genoa, una squadra di Serie B, e che la partita sia trasmessa in chiaro, lo stadio sarà di nuovo tutto pieno… Ormai è evidente che sulla Gazzetta dello Sport parla la società, che oggi scrive che la Roma ha una panchina fantastica, mentre sul Corriere dello Sport parla Mourinho. Ma sta panchina di lusso quale sarebbe? Parliamo della Gazzetta, che scrisse di Pallotta come il migliore presidente della storia della Roma dal ’27 a oggi… Shomurodov? Non penso che gli allenatori scelgano tutti i giocatori. Anche a Capello gli comprarono Tomic. L’allenatore chiede due o tre giocatori, per il resto c’è un pool di giocatori che il ds prende: in tutte le squadre del mondo succede così. O vogliamo dire che tutte le pippe che ci sono nella Roma le ha volute Mourinho?…”

David Rossi (Rete Sport): “Pellegrini a centrocampo non è andato bene a Milano, non mi sembra la sua posizione ideale soprattutto ora che deve recuperare la forma migliore. Ecco perchè contro la Fiorentina me lo aspetto ancora trequartista, con Dybala e Abraham. E per questo penso che domani giocherà Zaniolo sottopunta a sinistra, con Solbakken a destra…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Ennesimo ritardo per Wijnaldum? Non sono d’accordo, per me non è reale. Anzi, parlando dentro Trigoria mi dicevano il contrario. Noi della Gazzetta abbiamo sempre scritto che Gini sarebbe rientrato a febbraio, Mourinho era ancora più pessimista, se lo aspettava in campo per fine febbraio. Alla Roma lo avevano visto in anticipo sulla tabella di marcia e hanno voluto fare un ulteriore consulto per capire se si poteva anticipare il suo rientro a gennaio, ma i medici olandesi hanno suggerito di non rischiare. Quindi non si tratta di un ritardo, ma di un mancato anticipo. Da quello che ho saputo Wijnaldum tornerà ad allenarsi in gruppo a fine gennaio, per l’inizio o metà febbraio sarà in campo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La storia di Wijnaldum deve trovare un punto, io continuo ad avere dei dubbi sula sua scelta iniziale di non operarsi. Ogni lavoratore ha però diritto di fare quello che vuole, e questo ennesimo ritardo è stato certificato dai medici olandesi. Ora bisogna capire se sono stati commessi o no degli errori. Io credo che non ci siano colpevoli, ora c’è solo da avere un po’ di pazienza. Non c’è bisogno di amplificare un recupero che magari era stato anticipato da qualcuno che scrive sulla Roma, un po’ come successo per Spinazzola…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Forse è prematuro come discorso, ma la Roma se la sente ancora di puntare con Wijnaldum non solo per questa stagione anche per l’anno prossimo? Nel 2023 farà 33 anni. E parliamo di tanti, tanti mesi ai box…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sono più preoccupato per Wijnaldum che del mercato, sia in entrata che in uscita. Io speravo che Gini potesse essere l’acquisto della Roma di gennaio, ma mi sembra di capire che i tempi si stanno allungando e mi dispiace molto, era il giocatore che poteva darti la svolta. Ma la Roma con i giovani sta lavorando abbastanza bene…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quando Mou si mette al centro dell’attenzione, difficilmente passa inosservato. Purtroppo bisognerebbe parlare di più di lui sul fatto di come gioca male la Roma, che ha una squadra di qualità. Se guardiamo quanto guadagna la panchina della Roma, rimani colpito. Mou piange miseria, ma a volte dovrebbero lamentarsi altri allenatori come Pioli che in panchina aveva Vranckx e Thiaw. Wijnaldum? Vediamo come starà, potrebbe cambiare volto alla Roma, ha le qualità per ribaltare le azioni in mezzo al campo. Hanno provato a introdurre Camara in quel ruolo, ma la differenza tecnica tra i due è notevolissima…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Wijnaldum rientrerà a febbraio, ma il problema è che non gioca da tanto. Affidare tutto a un giocatore molto bravo che però non gioca da mesi non so quanto sia logico. Lui potrebbe davvero dare la svolta alla Roma, ma solo quando sarà in forma e sarà giocatore a tutti gli effetti. Un calciatore quando riparte dopo tutti questi mesi deve rifare tutta la preparazione, è una cosa molto complicata, ma il giocatore è forte ed è giusto farci affidamento. Mourinho? Ne parleremo sempre, ha questo carisma, ha un blasone enorme, ma del gioco non riusciamo mai a parlarne e bisognerebbe capire quante responsabilità ha l’allenatore…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Mou ct del Brasile? Mai creduto, e penso che Carlos Alberto abbia detto solo grandi castronerie. Wijnaldum? La Roma deve rinnovare assolutamente il suo prestito, questa stagione ormai è andata, perchè quando torna non sappiamo come torna. Wijnaldum è buono, forse non più buonissimo, se mai è stato buonissimo. Nel campionato italiano può essere utile, ma ormai per la prossima stagione. Sui tre giocatori in uscita, Karsdorp non è facile da muovere e se lo farà sarà solo a fine mercato. il Torino ha bisogno di Shomurodov e penso che si possa concretizzare abbastanza velocemente. Vina è un giocatore che va sistemato, ma potrebbe anche restare…”

