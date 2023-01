Mangiante (Sky Sport): “Shomurodov-Torino, c’è l’accordo. Offerta del Betis per Vina, nodo ingaggio per Karsdorp al Monza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport fa il punto sulle ultime novità di mercato in casa Roma.

Qualcosa si muove sul fronte Shomurodov, con l’attaccante che ha raggiunto un accordo con il Torino. Ora la palla passa ai due club che stanno trattando per chiudere l’affare. L’uzebko quindi è vicino a salutare la Roma.

Meno scontato invece l’addio di Matias Vina, sul quale ha messo gli occhi il Betis di Siviglia. L’offerta per ora è bassa, ma Tiago Pinto non ha chiuso alla cessione del terzino.

Anche Karsdorp ha ricevuto una proposta, quella del Monza di Berlusconi che vorrebbe l’olandese in prestito con obbligo di riscatto, formula gradita alla Roma. C’è però da superare il nodo ingaggio del calciatore, che in giallorosso guadagna 2,2 milioni.

#Monza ha chiesto #Karsdorp in prestito con obbligo, il nodo è l’ingaggio alto.

Accordo ok tra Toro e #Shomurodov. Si tratta per intesa totale tra i due club. #Villar andrà al Getafe prestito con diritto di riscatto. #Vina contatti con il Betis per ora offerta bassa @SkySport

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 11, 2023