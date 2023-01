Fiorentina, lesione muscolare per Cabral: salterà la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutta notizia per la Fiorentina in vista della partita di domenica sera contro la Roma: i viola infatti non avranno a disposizione l’attaccante Arthur Cabral, fermato da un problema muscolare.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club viola: “ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Arthur Cabral è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di sabato contro il Sassuolo.

Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.