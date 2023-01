Roma, una Coppa Italia da prendere sul serio

AS ROMA NEWS – Nonostante il freddo pungente di queste notti e il fatto che la partita venga trasmessa in chiaro sui canali Mediaset, anche contro il cadetto Genoa l’Olimpico sarà stracolmo di tifosi giallorossi.

Un vero e proprio record: mai nella storia del club c’erano mai stati tanti tifosi in un ottavo di finale della Coppa Italia. La Roma avrà il compito di scaldare gli animi e soprattutto i cuori dei 60mila “coraggiosi” (stanotte le temperature si avvicineranno nuovamente allo zero) che riempiranno gli spalti per sostenere la squadra all’esordio in Coppa.

Ieri sera poi è arrivata la prima sorpresa della competizione, con l’eliminazione del Milan (una delle favorite per la vittoria finale) per mano del Torino di Juric. Una notizia anche per la Roma, che aveva proprio i rossoneri dalla sua parte del tabellone: la strada verso una ipotetica finale dunque sarebbe sulla carta più agevole.

Ma sarebbe sbagliato pensarci ora: la concentrazione deve essere rivolta unicamente sul Genoa, una squadra che ha tradizione e che dunque non deve essere assolutamente sottovalutata. La Roma, come se non bastasse, in questi anni ha fatto il pieno di figuracce in Coppa Italia, una competizione che non vince da troppi anni (il lontano 2008, c’era ancora il compianto presidente Sensi), e che per questo va affrontata con il massimo impegno.

Josè Mourinho, uno specialista in termini di trofei vinti, tornerà oggi a sedersi sulla panchina giallorossa dopo parecchi mesi. Lo Special One sa che questa coppa può essere una grande occasione per alzare un altro trofeo e far felici i romanisti. Per questo non ha intenzione di stravolgere la squadra con troppi cambiamenti di formazione: potrebbero rifiatare solo Smalling e Dybala. Per il resto poco spazio per il turn-over: la concentrazione deve restare alta, vincere la decima Coppa Italia significherebbe fare di nuovo la storia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini