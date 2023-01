Shomurodov, c’è l’offerta ufficiale del Torino: ecco la proposta (che non convince ancora Pinto)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Torino fa sul serio e ha finalmente avanzato una prima proposta ufficiale alla Roma per avere Eldor Shomurodov in granata fin da subito.

La formula è quella di un prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro per il prossimo giugno. Un’offerta che non è riuscita a strappare il sì di Tiago Pinto.

Il nodo resta quello del tipo di trasferimento che non convince il gm: la Roma ha intenzione di cedere i propri calciatori solo a titolo definitivo.

Ecco perchè la trattativa andrà avanti: Pinto vuole che il Torino si impegni di più, inserendo un obbligo di riscatto, che possa magari scattare al raggiungimento di determinate condizioni (presenze, minuti giocati, obiettivi raggiunti…). La fumata bianca è più vicina, ma l’affare non è ancora chiuso.

Fonte: Sky Sport