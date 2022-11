Karsdorp, nessun dietrofront: anche oggi non è a Trigoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nessun ripensamento o cambio di rotta. Rick Karsdorp non è a Trigoria nemmeno oggi.

Il terzino dunque continua a non rispondere presente alle convocazioni di mister Josè Mourinho in vista della ripresa degli allenamenti e della partenza per il Giappone.

Karsdorp non partirà per la tournée asiatica e a gennaio sarà ceduto molto probabilmente in prestito, in attesa della cessione a titolo definitivo della prossima estate.