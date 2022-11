“ON AIR!” – FOCOLARI: “La vicenda Karsdorp può finire in tribunale”, PRUZZO: “Un casino”, CORSI: “Frattesi? Più forte di quelli che abbiamo”, PUGLIESE: “La Roma potrebbe fare uno sforzo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ieri ho visto la Nazionale, Zaniolo è sempre uguale: corre, corre, corre ma non fa nulla. L’Italia fa ridere, ma io sono preoccupato per Zaniolo. Non ci riesce. Dove gioca gioca, non fa bene sto ragazzo. Sta cominciando a essere un piccolo problema. E’ dall’inizio del campionato che lo vediamo così: nessuno ha da ridire sull’impegno, ma sul rendimento sì: non riesce a fare un assist, non riesce a fare un gol… Frattesi? Se viene, è comunque meglio di quelli che abbiamo. Lui qui partirebbe subito titolare. Se la Roma prendesse lui e Solbakken a gennaio sarebbe un mercato da sei e mezzo…”

David Rossi (Rete Sport): “Gestire in altro modo la vicenda Karsdorp sarebbe stato meglio. Questo non significa voler dire stronzate del tipo: “Mandiamolo via e riprendiamo Ranieri“, perchè anche questo ho sentito… Mou ha il suo carattere, siamo sorpresi relativamente, ma bisogna essere oggettivi: questa situazione crea un disagio per la società e per il ds, che ora avrà difficoltà a piazzare il giocatore. Ora la soluzione più probabile è una cessione dell’olandese in prestito fino a fine stagione, nella speranza che giochi bene e che venga poi acquistato da qualcuno a titolo definitivo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non sono convinto che la Roma, dopo aver piazzato Karsdorp, torni sul mercato per quel ruolo. Di esterni ce ne stanno, ne hai cinque per due ruoli. Mou ha fatto questa scelta anche forte di questo: se il giocatore incriminato fosse stato un centrocampista o un difensore centrale, non avrebbe fatto quell’uscita in certi termini…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Sulla vicenda Karsdorp c’è qualcosa che ci sfugge. Se un allenatore come Mou dice delle cose così gravi, un motivo ci sarà stato. Però mi mancano tanti punti, tanti tasselli di questa vicenda. Lui ha voluto metterla su piazza: o c’è una motivazione forte, fortissima, oppure Mourinho è impazzito…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Frattesi? Non ho mai visto un giocatore così determinato, che addirittura dava di gomito al suo procuratore per non stare troppo a questionare sui soldi dello stipendio. Credo che la Roma dia per scontato che lo prenderà, non dico a gennaio, ma a giugno. Il Sassuolo prima o poi lo deve vendere, non penso che possa fare come con Berardi. Il problema è che Carnevali lo valutava 30 milioni, e non penso che la sua valutazione sia scesa, anzi, credo che dopo questo inizio di stagione sia salita…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Frattesi secondo me è un giocatore che andrebbe molto bene anche in Inghilterra per dinamismo e intensità. Lui aspetta la Roma e rifiuta altre squadre se arrivano offerte di Bologna o Fiorentina, ma se arrivasse l’offerta di una grande squadra, non credo che direbbe di no. Che gli vuoi dire, lui ha fatto capire in tutti i modi le sue intenzioni, in estate ha fatto il pazzo per venire alla Roma, eppure l’affare non è stato fatto lo stesso per 6-7 milioni. E’ un giocatore importante, che ti manca: la Roma può fare uno sforzo per mettere quei 3-4 milioni in più per chiudere l’affare, ti garantisce un futuro. Inoltre lui ci tiene quanto se non più degli altri a questa maglia, un fatto che non va mai sottovalutato. Bove e Volpato nell’affare? Io intanto mi porterei a casa Fattesi. Quanto li valuterei? Almeno 5 milioni a testa, sono due giocatori dell’Under 21…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “A gennaio è difficile che la Roma compri qualcuno, anche Frattesi. Karsdorp? Mi sembra che Mourinho non abbia fretta o voglia di chiarire. L’allenatore avrebbe evitato la tournée in Giappone in questo momento, ma ci sono le esigenze della società di far girare il marchio. Per il tecnico, invece, sarà fondamentale il ritiro in Portogallo prima di Natale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Karsdorp? Mi chiedo perchè gli hanno allungato il contratto e chi è stato a farlo. Ora è un casino, perchè non credo che abbia tanti estimatori in giro, diventerà una di quelle situazioni molto complicate a meno che non trovi un incastro favorevole per tutti. Io come terzino adatterei quelli che hai, andrei a spendere per altri ruoli. A centrocampo serve un tallonatore, uno che non fa passare un pallone e che funge da equilibratore. Frattesi ha altre caratteristiche e per gennaio, visto il costo, io ci penserei…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Lo strappo di Karsdorp? Era già evidente che fosse insanabile, ormai non può più giocare nella Roma. Quello che è successo è stato molto forte: ora o trovano un accordo per uscirne in modo meno traumatico, o può succedere di tutto, anche finire in tribunale. Paura di tornare a Roma? Pare che un piccolo incidente in un supermercato sia già successo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Karsdorp? La cosa migliore sarebbe non crearli certi casi. Metterlo in piazza è un unicum nella storia del calcio. Un allenatore che accusa un calciatore di aver tradito è molto grave, ora come farebbe a girare per Roma? Lui potrebbe anche avere timore a tornare a Roma dopo essere stato indicato come traditore. Mou è doppiamente responsabile, un allenatore esperto, non dovrebbe avere bisogno di queste cose per giustificare un pareggio. La Roma ne esce male, oggi è spalle al muro, devi cedere il giocatore senza poter chiedere chissà cosa, perché ora il giocatore è inutilizzabile. Mou ha fatto anche un danno economico col club. Ora ci sta lavorando la Juve, può essere davvero una soluzione…”

