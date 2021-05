Karsdorp, sfuma il sogno Europeo: l’Olanda lo lascia fuori dai convocati

AS ROMA NOTIZIE – Niente Europeo per Rick Karsdorp. Il terzino della Roma, che è stato tra i migliori in stagione, non ha convinto del tutto il ct De Boer che lo ha escluso dai convocati per la competizione che partirà il mese prossimo. Questo l’elenco completo dell’Olanda:

Portieri: Tim Krul (Newcastle), Jasper Cillessen (Valencia), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Difensori: Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Stefan De Vrij (Inter), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Centrocampisti: Frenkie De Jong (Barcellona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georgino Wijnaldum (Liverpool), Donny Van de Beek (Manchester United), Marten De Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Attaccanti: Memphis Depay (Lione), Luuk De Jong (Siviglia), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Ajax), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Steven Berghuis (Feyenoord)