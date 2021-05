La Roma Primavera torna a vincere: è festival del gol, 5 a 3 al Cagliari

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera torna a vincere e lo fa alla grande, travolgendo il Cagliari al Tre Fontane con il punteggio di 5 a 3.

Partenza incoraggiante della Roma che trova il gol del vantaggio con Tall dopo un cross dalla bandierina. I giallorossi sembrano sciogliersi e cercano anche il gol del raddoppio, ma al 40esimo arriva il pareggio dei sardi con Desogus, in sospetta posizione di fuorigioco.

La Roma va in crisi e prima del duplice fischio dell’arbitro rischia anche di incassare il gol del due a uno: Desogus si trova tutto solo davanti a Boer e calcia col mancino a botta sicura, il palo interno salva i giallorossi.

Nella ripresa i giallorossi ripartono di nuovo forte e trovano immediatamente il gol del vantaggio sempre con Tall, bravo ad anticipare il portiere del Cagliari sul cross basso di Tommasini dalla destra. La Roma ha poi la grande occasione di chiudere la partita con un rigore fischiato per fallo di mano in area dei sardi, ma Zalewski calcia male e se lo fa parare da Ciocci, che respinge col piede.

La Roma non si scompone e trova lo stesso il gol del 3 a 1 con Bove, a segno con un gran colpo di tacco su angolo battuto da Zalewski. Ma con i giallorossi non si può mai stare tranquilli, e Contini trova il gol che riapre il match dopo un errore di Buttaro. La partita è ricca di emozioni, e al 73′ arriva il gol del 4 a 2 siglato da Felix, subentrato a Tall, con un bel destro a incrociare che non dà scampo a Ciocci.

Partita finita? Macchè. Il Cagliari è ancora vivo e in un paio di occasioni va vicinissimo al gol che riaprirebbe nuovamente il match. La Roma difende a fatica la porta, anche grazie a un ottimo Boer. Poi però all’84’ arriva la rete che chiude definitivamente i giochi: gran destro dal limite di Podgoreanu che si infila sotto al sette. L’israeliano ci riprova pochi minuti dopo colpendo un clamoroso palo interno. Nel recupero arriva il gol del Cagliari su rigore con Contini a fissare il risultato finale sul 5 a 3.

I giallorossi tornano alla vittoria dopo una serie di passi falsi: la classifica resta cortissima nelle prime posizioni, con la Roma che raggiunge momentaneamente il secondo posto a pochi giorni dallo scontro diretto con l’Empoli in programma sabato prossimo.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Boer; Tomassini, Buttaro, Tripi (C), Rocchetti; Bove (74′ Podgoreanu), Faticanti, Milanese; Ciervo, Tall (68′ Afena-Gyan), Zalewski.

A disp.: Mastrantonio (GK), Evangelisti, Missori, Giorcelli, Pagano, Jan Oliveras, Bamba, Satriano, Volpato, Dicorato.

All.: De Rossi.

CAGLIARI CALCIO (4-3-3) : Ciocci; Boccia (C), Iovu, Cusumano (63′ Palomba), Michelotti; Cavuoti, Conti, Kourfalidis (31′ Schirru); Masala (46′ Tramoni), Contini, Desogus (46′ Luvumbo).

A disp.: D’Aniello (GK), Palomba, Piga, Spanu, Sulis, Kouda, Sangowski, Vinciguerra.

All.: Agostini.

Arbitro: Sig. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistente 1: Sig. Costin Del Santo Spataru di Siena.

Assistente 2: Sig. Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto.

Marcatori: 21′ Tall (AS Roma), 43′ Desogus (Cagliari Calcio), 49′ Tall (AS Roma), 62′ Bove (AS Roma), 66′ Contini (Cagliari Calcio), 73′ Afena-Gyan (AS Roma), 84′ Podgoreanu (AS Roma), 94′ Contini (Cagliari Calcio)

Ammoniti: 19′ Buttaro (AS Roma), 83′ Michelotti (Cagliari Calcio), 89′ Boccia (Cagliari Calcio).

Espulsi:

Note: recupero 2’pt, 0’st. Calci d’angolo: 9-3. Temperatura: 21°C (Soleggiato). Al 53′ Ciocci (Cagliari Calcio) ha parato un calcio di rigore a Zalewski (AS Roma).