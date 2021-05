Roma, ritorno di fiamma per Areola: colloqui aperti tra Raiola e Pinto, 10 milioni il costo

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Spunta di nuovo Alphonse Areola per la porta della Roma. Il francese, 28 anni, piace ai giallorossi e Mino Raiola, agente dell’estremo difensore transalpino, ne ha parlato con Tiago Pinto.

Il costo di Areola sarebbe alla portata della Roma, circa 10 milioni di euro, e lo stipendio è accessibile. Al Fulham, sua attuale squadra, è stato eletto miglior giocatore della stagione.

La Roma è alla ricerca di un portiere per il prossimo anno: in Italia si sono fatti i nomi di Musso e Gollini, ma nessuno di questi sembra convincere in pieno. Tiago Pinto sta scandagliando anche il mercato estero alla ricerca del profilo giusto per Mourinho.