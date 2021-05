“ON AIR!” – PIACENTINI: “Da Trigoria buttano acqua sul fuoco, ma mi aspetto una sorpresa sul mercato”, CIARDI: “Sostenibilità, ma con delle eccezioni”, CORSI: “Belotti? Speriamo sia una finta di Pinto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Primavera della Roma? Il trofeo, la vittoria del campionato, non può essere mai più importante del formare dieci giocatori che faranno una carriera di un certo livello. Quindi io spero che oggi la Roma vinca, però spero molto di più che i vari Zalewski, Ciervo, Darboe, Providence, tutti giocatori che abbiamo cominciato a vedere in prima squadra e che facciano una grande carriera. Se alla Roma ancora meglio…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La Roma a parole, in una telefonata a Maignan, gli aveva offerto il doppio di quanto avrebbe preso al Milan, e cioè 5 milioni. La notizia mi ha spiazzato. Trovare un portiere a cui sei disposto a dare tutti quei soldi di ingaggio non è semplice. Non so se la Roma avrebbe fatto un’operazione del genere solo perchè si trattava di Maignan, o è disposta a spendere quei soldi per prendere un portiere di grande affidabilità…Quanto soffro a vedere Maignan al Milan a 13 milioni, che affare, è fortissimo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “L’inserimento della Roma su Maignan? Se arrivi a offrire 5 milioni netti a un portiere di 25 anni, evidentemente si arriva al discorso che tu società hai delle priorità per dei ruoli che ti portano a fare delle eccezioni al discorso della sostenibilità. E allora metti in preventivo una spesa superiore per le necessità che hai nella rosa, come nel ruolo del portiere. Devi migliorarti, e se tu vai a offrire tutti quei soldi a un portiere straniero significa che i portieri che hai in Italia, da Musso a Gollini e Cragno, non ti convincono. Dopo tre anni in cui hai sbagliato obiettivi, ora per la porta devi spendere e trovare uno che ti dia garanzie…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutti i giornali dicono che Pinto è in pressing per Belotti. E quando la notizia ce l’hanno un po’ tutti, o è una finta di Pinto che poi prende un grande nome, oppure speriamo che oltre a lui prenda anche una grande punta da mettergli davanti. Conte via dall’Inter? Questo è buono per noi, perchè se lui va via i giocatori lo seguono…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se prima da Trigoria non facevano trapelare nulla, ora si affrettano a smentire ogni nome di mercato che esce. Si sta tenendo un profilo molto basso, quasi a non voler illudere troppo il tifoso romanista con i nomi che sono circolati in questi giorni. Stanno cercando di buttare acqua sul fuoco. Io spero che siano delle smentite perchè poi ti tirano fuori il colpo a sorpresa come è stato con Mourinho. Se parliamo di Ronaldo, forse no, ma magari uno di questi di livello alto che sono stati accostati alla Roma può essere. Almeno uno…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Dzeko? E’ il terzo marcatore della storia della Roma, e se fosse così incostante come si dice non avrebbe fatto tutti questi gol. Detto questo, ora non si parla di dare l’Oscar alla carriera, ma di quanto può dare ancora alla Roma. Quest’anno ha fatto troppo poco, ha fatto appena 7 gol, roba che nemmeno un attaccante di scorta. Bisogna capire se è stata colpa di chi c’era in panchina o se è proprio lui che ha finito la benzina. Perchè se è così, è il caso di salutarsi e di prenderne uno più forte al posto suo, perchè alla Roma serve un attaccante da 20 gol a stagione… Belotti? Secondo me con 15 milioni Cairo manco ti risponde al telefono… Prima aspettavo la campagna acquisti con terrore, ora invece con grande curiosità e speranza. Sorprese? Non si possono più escludere a priori….”

Marco Juric (Rete Sport): “Non è così scontato che l’anno prossimo il capitano resti Lorenzo Pellegrini. Se sull’allenatore è stato fatto un colpo da cinema, non mi aspetto lo stesso per quanto riguarda il mercato dei giocatori…”

