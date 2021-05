La Roma riparte da Sabitzer e Belotti

AS ROMA NEWS – Niente spese folli, ma un mercato ragionato e sostenibile. Questo significa che certi nomi accostati alla Roma in questi giorni, da Hazard a Cristiano Ronaldo, non sono obiettivi reali per Tiago Pinto, chiamato in questi giorni a snellire la rosa e alleggerire il monte ingaggi del club.

Questo però non significa che i Friedkin non abbiano in mente l’idea di allestire una Roma competitiva. E il primo colpo può arrivare in attacco, dietro espressa richiesta di Mourinho: il nome caldo è quello di Andrea Belotti, 27 anni, pronto a salutare il Torino dopo anni di onorata carriera.

La Roma sta preparando un’offerta da 15 milioni. Il giocatore è vicino alla scadenza di contratto, e a Trigoria fiutano l’affare, forti anche della volontà del “Gallo”, tentato dalla piazza capitolina e dall’idea di essere allenato da Mourinho. Cairo è disposto a cederlo, ma chiede più soldi: si può arrivare a dama inserendo qualche giovane nell’affare.

L’altro rinforzo in arrivo potrebbe essere a centrocampo, e il nome da tenere d’occhio è quello di Marcel Sabitzer, 27 anni, in forza al Lipsia. Il giocatore piace molto a Tiago Pinto, che con i tedeschi sta trattando la cessione di Justin Kluivert: nell’affare dunque potrebbe finire il mediano austriaco, che rinforzerebbe di molto il centrocampo giallorosso.

