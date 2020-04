Karsdorp verso il ritorno alla Roma: il Feyenoord non ha i soldi per riscattarlo

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NEWS – La Roma avrebbe voluto cederlo a titolo definitivo, ma il Feyenoord, squadra dove è tornato la scorsa estate in prestito secco fino al 30 giugno, non ha le possibilità economiche per riscattarlo.

Così, come riferisce il portale sportivo olandese “voetbalprimeur.nl”, Rick Karsdorp, nonostante sia stato autore prima dello stop per il coronoavirus di buone prestazioni apprezzate sia da Stam che dal nuovo allenatore Advocaat, nella prossima estate potrebbe far ritorno a Trigoria.

Infatti il club di Rotterdam starebbe pensando di riportare alla base il terzino destro Bart Nieuwkoop, di proprietà del Feyenoord, ora in prestito al Willem II.

Fonte: voetbalprimeur.nl