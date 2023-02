Karsdorp, Wijnaldum, Abraham ed ElSha: la Roma riscopre la panchina lunga

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quattro cambi, effettuati tutti a ridosso del finale di partita. Quattro innesti che non sono serviti a cambiare il volto di una partita ormai già risolta a proprio favore, ma che impressionano per qualità.

Karsdorp e Wijnaldum hanno dato il cambio a Zalewski e Pellegrini, mentre Tammy Abraham con tanto di maschera ha fatto rifiatare lo stremato Belotti, tra i migliori in campo ieri sera.

L’ultimo a entrare in campo è stato Stephan El Shaarawy, uno dei più brillanti nelle ultime apparizioni della Roma. Mourinho ieri non ha avuto bisogno di lui, tenendolo in panchina come “piano B” nel caso di emergenza.

Quattro innesti che potrebbero essere considerati dei titolari di questa Roma, e che uniti ai vari Kumbulla, Camara, Bove, Solbakken possono rappresentare linfa vitale nelle rotazioni necessarie alla squadra per poter competere su entrambi i fronti.

Decisivi i rientri a tempo pieno di Dybala e Pellegrini, il recupero a certi livelli di Spinazzola e Belotti e la guarigione di Wijnaldum. Tutti calciatori che sono terribilmente mancati a Mourinho nella prima parte di stagione, e che ora possono contribuire a rendere la Roma quella squadra di vertice che sembrava essere ai nastri di partenza.

