Kessie, la Roma fa sul serio: contatti avviati, Gasp lo rivuole

Franck Kessié potrebbe presto riabbracciare la Serie A. Il centrocampista ivoriano, oggi in forza all’Al-Ahli in Arabia Saudita, ha manifestato la volontà di tornare in Italia e la Roma sta valutando seriamente la possibilità di riportarlo nel nostro campionato. Secondo La Gazzetta dello Sport, i contatti sono già avviati e la trattativa è tutt’altro che campata in aria.

Il cartellino del classe ’96 ha un prezzo stimato attorno ai 14 milioni di euro, una cifra considerata accessibile da Trigoria. Il vero nodo resta l’ingaggio: in Arabia Kessié guadagna circa 12 milioni netti a stagione, ma sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di tornare in un calcio competitivo e lavorare con Gasperini, che lo ha lanciato ai tempi dell’Atalanta. Si parla anche di un possibile accordo pluriennale, con lo stipendio spalmato su più stagioni.

La Roma, dal canto suo, attende il primo luglio per eventuali accelerazioni: entro quella data sono previste alcune cessioni strategiche, necessarie per dare respiro al bilancio e rispettare i parametri del Fair Play Finanziario UEFA. Poi, si potrà davvero affondare il colpo.

Kessié, “il generale“, costituirebbe a 28 anni una figura di sicuro affidamento. Un pilastro. Un giocatore versatile e abituato a resistere alle pressioni, decisivo nelle gare che contano come ha dimostrato segnando un gol nella finale nell’ultima edizione della Champions League asiatica. Un ritorno di fiamma che ha tutti i presupposti per diventare un bel romanzo.

