Angeliño-Arabia, non è finita: ora si fa avanti l’Al-Nassr di CR7

La Roma spinge per chiudere entro il 30 giugno la cessione di Angeliño. Il motivo è chiaro: il club ha bisogno di incassare una plusvalenza significativa per rispettare le scadenze imposte dal Fair Play Finanziario UEFA, e l’esterno spagnolo rappresenta oggi una delle pedine con più mercato in uscita.

Dopo il mancato passaggio all’Al-Hilal, sfumato all’ultimo, si è fatto avanti l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club saudita ha chiesto informazioni e potrebbe presentare un’offerta ufficiale a breve. La Roma è pronta a cedere per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, utile per sistemare i conti senza intaccare i titolari.

Ma l’Arabia non è l’unica via aperta. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono stati contatti anche con Sunderland, Crystal Palace e Atletico Madrid, mentre il Milan, alla ricerca di un nuovo laterale sinistro dopo l’addio (ormai praticamente certo) di Theo Hernandez, avrebbe fatto un primo sondaggio. Massara attende sviluppi, ma sa bene che il tempo stringe. Già pronto il sostituto: contatti in corso col Bruges per De Cuyper.

Il piano A resta vendere Angeliño. Ma Trigoria ha già previsto soluzioni alternative: in caso di intoppi, potrebbero partire giocatori meno centrali nel progetto tecnico. E se nemmeno questo dovesse bastare, si valuterebbe una cessione eccellente. Il nome? Sempre lo stesso: Evan N’Dicka. Preso a zero due anni fa, la sua partenza garantirebbe una plusvalenza piena.

