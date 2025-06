Roma, torna di moda Mikautadze: ora il colpo è possibile

La Roma torna con decisione su Georges Mikautadze, attaccante georgiano già seguito con insistenza la scorsa estate e anche a gennaio. All’epoca il Lione faceva muro, chiedendo non meno di 30 milioni di euro. Ma oggi lo scenario è cambiato radicalmente, e dalle macerie di un club in crisi può nascere un’opportunità d’oro.

La retrocessione in Ligue 2 del Lione, sommata a una situazione finanziaria disastrosa (oltre 175 milioni di debiti), ha costretto il club francese a rivedere i piani. Molti big sono in uscita, e tra questi c’è proprio Mikautadze, che ora potrebbe partire per una cifra intorno ai 20 milioni: una valutazione più accessibile, soprattutto per una Roma che ha urgenza di rilanciarsi con innesti funzionali e di qualità.

Classe 2000, reduce da una stagione sontuosa da 17 gol e 11 assist, Mikautadze è un centravanti moderno, rapido, abile nel dribbling e nella rifinitura, ma letale anche sotto porta. Caratteristiche che lo rendono perfetto per il calcio verticale di Gasperini, che ama attaccanti capaci di muoversi, dialogare e colpire.

Ricky Massara lo conosce bene e ne apprezza il profilo tecnico e caratteriale. Con Shomurodov ormai vicino alla Cremonese e Abraham destinato alla cessione, l’innesto di Mikautadze potrebbe rappresentare il tassello chiave per completare il reparto offensivo della nuova Roma. Il primo contatto c’è già stato. Ora si attende il momento giusto per l’affondo.

