Svilar giallorosso a vita: la Roma prepara il rinnovo fino al 2032

Mile Svilar è uno dei pochi veri intoccabili della Roma, anche se ufficialmente a Trigoria non esistono incedibili. In un’estate segnata da paletti rigidi sul fronte contabile e con l’urgenza di fare plusvalenze entro il 30 giugno, il portiere serbo rappresenta un punto fermo del progetto giallorosso. Tanto che il club è pronto a blindarlo con un rinnovo “a vita”.

Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero e La Gazzetta dello Sport, nell’ultimo incontro tra l’ex ds Ghisolfi e l’entourage del portiere si è parlato di un contratto lunghissimo, reso possibile dal nuovo decreto approvato il 20 giugno in Consiglio dei Ministri: la norma consente di superare il limite dei cinque anni imposto dalla riforma dello sport, permettendo di firmare accordi fino a otto anni. Un’opportunità che la Roma vuole sfruttare per legare Svilar al club fino al 2032.

All’inizio sembrava una provocazione lanciata dagli agenti, ma oggi la proposta viene presa molto sul serio. Anche perché il portiere ha conquistato tutti: la dirigenza lo considera un simbolo della nuova Roma e l’allenatore Gian Piero Gasperini lo vede come leader tecnico e carismatico del gruppo. Massara lo ha personalmente rassicurato con una telefonata, ribadendo la volontà del club di puntare su di lui.

Sul piano tecnico, Svilar ha dimostrato di essere cresciuto in modo esponenziale: guida la difesa con sicurezza, è migliorato nelle uscite basse e ha acquisito quella leadership silenziosa che fa la differenza in campo e nello spogliatoio. Insomma, un capitale umano e sportivo che la Roma non vuole assolutamente perdere.

L’ufficialità del rinnovo non arriverà prima di luglio, quando il club avrà completato le operazioni in uscita necessarie per rientrare nei parametri UEFA. Ma il piano è già tracciato: Svilar sarà il volto della Roma del futuro.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport