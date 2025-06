Calciomercato Roma, Di Marzio: “Al lavoro col Marsiglia per uno scambio tra Ndicka e Ismael Konè”

La Roma e l’Olympique Marsiglia sono al lavoro su un possibile scambio che potrebbe portare Evan Ndicka in Francia e Ismaël Koné nella Capitale. Un’idea nata anche grazie alla presenza di Ricky Massara, nuovo direttore sportivo giallorosso, che conosce bene il centrocampista canadese per averlo avuto sotto osservazione durante i sei mesi trascorsi in prestito al Rennes.

Koné, classe 2002, è un mediano moderno: fisico imponente, buona tecnica, corsa continua e capacità di giocare sia da regista basso che da mezzala. Nell’ultima stagione ha collezionato 21 presenze e 2 gol con la maglia del Rennes, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Marsiglia, con cui ha un contratto fino al 2029.

La Roma valuta seriamente il suo profilo per rinforzare la mediana, e il Marsiglia, dal canto suo, è interessato a Ndicka per rinforzare la difesa. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma i contatti sono avviati. E stavolta, la pista potrebbe diventare calda davvero con la Roma che dalla cessione del centrale ivoriano farebbe una plusvalenza a bilancio che risolverebbe i problemi di bilancio entro il 30 giugno.

Fonte: Gianlucadimarzio.com