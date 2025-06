CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 25 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Spunta Vasquez del Genoa per la difesa

Per la difesa si torna a parlare di Johan Vásquez (26), centrale mancino messicano del Genoa che viene valutato circa 15 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Il Genoa punta Cherubini

Luigi Cherubini (21) potrebbe non fare ritorno a Trigoria e finire tra i sacrificabili in nome delle plusvalenze da effettuare entro il 30 giugno: il giovane attaccante ex Primavera interessa al Genoa. (Leggo)

Ore 8:25 – Su Angelino anche l’Atletico Madrid

Non è ancora tramontata l’ipotesi di una cessione di Angelino (28) in direzione Arabia: altri club sauditi si sono interessati. E occhio al ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid sul terzino spagnolo. (Sky Sport)

Ore 8:00 – Idea Kessie per il centrocampo

La Roma sta pensando di riportare Frank Kessie (28) in Serie A e alla corte di Giampiero Gasperini…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…