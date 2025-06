FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 25 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Zalewski saluta: “Ciao Roma”

Nella serata di ieri è arrivato il commiato di Zalewski passato all’Inter per 6 milioni. “Ciao Roma, abbiamo passato momenti indimenticabili, momenti di gioie e di dolori, da Tirana a Budapest. Sono entrato a Trigoria che ero solo un bambino, sono cresciuto con questi colori addosso, dando sempre tutto me stesso, anche nei momenti difficili. Grazie a tutti“. (Leggo)

Ore 8:40 – Svilar è diventato papà

Mile Svilar è diventato papà. Ad Anversa è nato, infatti, Lio-Mile, come si evince dal post condiviso su Instagram dalla mamma June Peeters: “L’amore a prima vista esiste”. Nei commenti gli auguri del popolo romanista e di tanti compagni: da Dybala a Mancini e Paredes. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:45 – La Roma Femminile pesca l’Aktobe in Champions

L’urna di Nyon ha svelato che la Roma affronterà l’Aktobe nel secondo turno di qualificazione alla UEFA Women’s Champions League. In caso di vittoria, la finale sarà contro una tra Sparta Praga e Nordsjaelland. L’esordio ci sarà il 27 agosto, mentre l’eventuale finale è in programma per il 30. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…