Klopp chiude alla Roma: “Non mi vedo più allenatore”

Jurgen Klopp ha definitivamente smentito le voci su un suo possibile approdo sulla panchina della Roma per la prossima stagione. E’ stato lo stesso tedesco a ribadire quanto aveva detto il suo agente negli scorsi giorni e, come riporta la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ha dichiarato di non vedersi più come allenatore ma di essere anzi molto contento del ruolo dirigenziale che attualmente ricopre nel gruppo Red Bull.

Queste le sue parole: “Di recente mi è stata attribuita la frase: ‘Roma è comunque una città meravigliosa’, ma su questo non c’è altro da dire”. “Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene così com’è. Ho avuto tre club fantastici, e non ci saranno molte altre tappe… Lavoro molto, ma non avendo più una partita ogni tre giorni, ho più tempo a disposizione“. Così ha concluso l’ex Liverpool.

Fonte: Frankfurter Allgemeine Zeitung