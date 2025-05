Assogna (Sky Sport): “Un importante operatore di mercato mi ha detto che all’80% l’allenatore della Roma sarà straniero”

Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Manà Manà Sport per parlare della Roma e soprattutto del prossimo allenatore:

“A me non è mai risultata questa vicinanza clamorosa a Fabregas, ma solo dei contatti. Come mi risulta che c’era la volontà di Ranieri di portare Gasperini. So che Vieira era un’idea di una parte della Roma, quella vicina a Ghisolfi. I Friedkin? Non danno notizie a nessuno, nemmeno ai loro collaboratori. Sono bravi a tenere i segreti ma questo sarebbe un valore se poi lottassero per lo scudetto, se invece c’è il sesto posto periodico allora chissene importa del fatto che tengono segrete le cose”.

“Su Sarri ho fatto delle verifiche e mi sento di poterlo escludere abbastanza, un operatore di mercato molto importante mi ha detto “lascia perdere Sarri” e che all’80% il prossimo allenatore della Roma sarà straniero”.

Fonte: Radio Manà Manà Sport