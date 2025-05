FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 23 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:05 – Pellegrini canta per l’anniversario con la moglie

Serata speciale per Lorenzo Pellegrini e la moglie Veronica Martinelli. Il capitano ha infatti festeggiato i sette anni di matrimonio e alla cerimonia erano presenti anche alcuni compagni di squadra come Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy. Nel corso della festa il centrocampista si è scatenato con il karaoke e ha dedicato alla moglie il brano “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti.

Ore 10:00 – La Fiorentina ha offerto a Bove un posto nello staff

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha offerto a Edoardo Bove un posto nello nello staff di Palladino, che lo stima profondamente, Per ora però la priorità del calciatore, ancora di proprietà della Roma, è quella di tornare a giocare, ma qualora non fosse possibile, l’ipotesi di un futuro da collaboratore in viola resta sul tavolo.

Ore 8:40 – Contro il Toro spazio a Pisilli e Shomurodov

Dovbyk al massimo in panchina, spazio quindi ancora una volta a Eldor Shomurodov. L’uzbeko sarà l’unico centravanti di riferimento nella sfida contro il Torino, scrive oggi il Corriere dello Sport. Accanto a lui contro il Toro potrebbe esserci ancora spazio per Saelemaekers come seconda punta, con Soulè largo a destra. In mezzo al campo mancheranno sia Paredes che Pellegrini: Koné tornerà a fare il play con Cristante e Pisilli, quest’ultimo favorito su Gourna Douath.

