Calciomercato Roma, sfuma l’ipotesi Valverde: ufficiale il rinnovo con l’Athletic Club

Ernesto Valverde esce ufficialmente dalla corsa per la panchina della Roma. Accostato nuovamente oggi ai giallorossi come possibile nome per il dopo-Ranieri, il tecnico spagnolo ha invece deciso di restare a Bilbao: l’Athletic Club ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 2026.

“Ernesto Valverde, l’allenatore con più panchine nella storia del club, prolunga per un’altra stagione, raggiungendo il traguardo dei dieci anni alla guida dell’Athletic”, si legge nella nota ufficiale.

Il nome di Valverde aveva alimentato curiosità anche per un curioso retroscena: durante la sfida al San Mamés, Ranieri gli aveva infilato un biglietto in tasca. Più tardi aveva spiegato, sorridendo: “Gli ho lasciato il mio numero… ma per parlare d’altro”. Un gesto di stima, non un’anticipazione di mercato. Ora però, ogni suggestione svanisce: Valverde resta in Spagna.