Ranieri alla Klopp: quelle parole che fanno sognare i tifosi della Roma (VIDEO)

Claudio Ranieri ha parlato oggi in conferenza stampa, ma una sua frase ha acceso di nuovo l’immaginazione dei tifosi romanisti. Interrogato sul futuro allenatore, ha detto:

“Non penso a come i tifosi lo accoglieranno. Penso che, quando andrà via, saranno dispiaciuti. Questo è quello che vorrei.”

Parole che non suonano nuove: identiche, nella sostanza, a quelle pronunciate da Jürgen Klopp anni fa, quando spiegò la sua filosofia con una frase rimasta celebre:

“Non è importante ciò che le persone pensano quando arrivi. È importante ciò che pensano quando te ne vai.”

Un parallelismo che non è passato inosservato, anche perché proprio Klopp è stato accostato alla Roma nei giorni scorsi prima delle secche smentite da parte del club giallorosso e dell’agente del tedesco. Ma ora, con questa citazione, per molti tifosi giallorossi quel sogno sembra avere trovato un nuovo indizio.