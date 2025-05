RANIERI: “Ringrazio i tifosi per la scenografia, è un finale di campionato bellissimo. Aspettare il 1 luglio per il nuovo allenatore? Solo una battuta…” (VIDEO)

Mister Claudio Ranieri parla in conferenza stampa a due giorni da Torino-Roma, partita decisiva per gli obiettivi stagionali del club giallorosso e che chiuderà la stagione. Queste le dichiarazioni del tecnico testaccino sulla partita di domenica sera, sulle chance di arrivare in Champions e sul profilo del prossimo allenatore chiamato a sostituirlo sulla panchina della Roma.

Come sta vivendo questi giorni e come si avvicina a questa partita?

“Sono concentrato sulla partita, poi magari nelle giornate seguenti penserò a tutto quello che mi è successo in questi giorni. Prima di tutto volevo ringraziare i tifosi della Roma, non mi aspettavo una cosa del genere l’altra sera. Non mi aspettavo una scenografia così meravigliosa e li voglio ringraziare di vero cuore. Ci avviciniamo, come ho sempre detto, fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Siamo entrati in Europa, non sappiamo in quale Europa, ma dobbiamo uscire dal campo consapevoli che abbiamo dato il massimo. Poi ci sono degli episodi che ti condannano o ti fanno sorridere e io sono soddisfatto, per cui dobbiamo dare tutto noi stessi. Credo che questo sia degli ultimi campionati una cosa veramente bella, perché c’è chi lotta per vincere il campionato, chi lotta per retrocedere, chi lotta per entrare in Europa e credo che questo sia stato un campionato molto interessante, per tutti i tifosi italiani”

Quale voto si dà per questa stagione? Cosa penserà domani alle 23?

“Non do mai voti. Non c’è mai nessuno che vince sempre. Qualche volta devi conoscere anche l’amaro così sai apprezzare anche il dolce. Sull’altra domanda: fammici arrivare alle 23. Ma io non sono bravo nell’esternare a parole le mie emozioni, quello che sento dentro. L’ho vissuto l’anno scorso a Cagliari, ero sicuro, lo ripeto ancora una volta, che sarebbe finito tutto. Ero contento, ero rilassato, ho passato un’estate bella, serena, con i miei amici soliti. E penserò questo, a stare bene con i miei amici”

Come sta Dovbyk? Dybala e Pellegrini partiranno con la squadra?

“Credo che partiranno tutti con noi. Dovbyk si è allenato sotto il controllo dello staff, se tutto andrà bene domani sarà disponibile per fare la rifinitura. L’ultimo allenamento è stato bello e concentrato come sempre, con grande determinazione dei ragazzi. Affronteremo una grande squadra che vuole chiudere bene in casa, il Torino ha grandi giocatori e un grandissimo allenatore. Ce la dovremo sudare”.

Quanto cambierebbe la qualificazione in Champions League per il nuovo allenatore e per il fair play finanziario?

“Solo domande inerenti alla partita. C’era un saggio grandissimo allenatore che diceva non dire gatto se non l’hai nel sacco. Noi abbiamo un gatto a nove code che scappa via da tutte le parti. Prima chiudiamo il sacco e poi vediamo”.

Abbiamo sentito di dover aspettare il 1 luglio per il nuovo allenatore, spero sia una battuta…

Si, è una battuta (ride)

Abbiamo visto dei cambi nelle ultime giornate, a cosa è dovuto?

“No, è sempre un cocktail di mille sensazioni, perché poi l’allenatore, io soprattutto vado a sensazioni, a quello che mi dicono i ragazzi in campo. Mi dicono con loro atteggiamento, ho sempre pensato di mettere la squadra che mi potesse far vincere. E poi ho sempre detto a loro, si gioca in sedici, ho la possibilità di fare cinque cambi, state sempre tutti a disposizione. Per cui certamente il cambio di Dybala è costato parecchio, perché Dybala ci dava non solo quel punto di riferimento là davanti, ma quel giocatore che ci sapeva tenere palla e nelle situazioni difficili, vedevate che i ragazzi subito palla lui e lui ci tirava fuori dai guai. Senza di lui abbiamo un attimino sofferto, per cui ho cercato di correre ai ripari con scelte da parte mia, credo, da parte mia logiche. Naturalmente possono essere sembrate particolari, strane, perché così, perché così, perché non ho giocato sempre 3-4-3, abbiamo vinto a Milano, perché non ripetere. A me piace studiare l’avversario, mi piace cercare di metterlo in difficoltà, gli altri fanno sicuramente lo stesso con noi. Gioco forza devo cercare di tenere tutti sul chi vive e cercare di vincere la partita”.

Tralasciando il rapporto con i tifosi che è stato ricucito dal suo avvento da novembre, rispetto al Ranieri allenatore e consigliere, ha centrato tutti gli obiettivi che si era prefissato quando si è seduto sulla panchina?

“Sono molto soddisfatto di quello che sono riuscito a fare nell’arco di questi 5-6-7 mesi. C’è ancora tanto da lavorare, c’è tanto da lavorare insieme, però la strada che è stata tracciata mi piace, mi ha dato soddisfazione”.

Ha centrato tutti gli obiettivi prefissati?

“Sono molto soddisfatto di ciò che ho fatto, ma c’è ancora tanto da lavorare. La strada che è stata tracciata mi piace”.

Paredes giocherà contro il Torino nello stesso ruolo? L’esultanza con il bacio sullo stemma della Roma potrebbe aver cambiato i suoi piani futuri?

“Dipenderà da lui e dal prossimo allenatore. Dire adesso se gioca darei un’opportunità all’allenatore avversario. Devo valutare bene tutto, il Torino è molto bravo a venirti a prendere”.

Che Torino si aspetta? Ha fatto una promessa di regalo in caso di Champions?

“Sono loro che devono farlo a me (ride, ndr). Ai miei ho detto che il Torino è una buonissima squadra, ha perso solo una partita in casa nelle ultime cinque. Non credo al fatto che si possano scansare per sfavorire la Juventus. Farà la sua gagliarda partita, per DNA è una squadra che lotta sempre e mi è sempre piaciuta”.

In estate ci sarà la rivoluzione o si ripartirà da questa squadra?

“Vediamo. Non possiamo e non dobbiamo fare rivoluzioni. Nel girone di ritorno siamo primi, quindi c’è da migliorare, ma diamo fiducia a questa squadra”.