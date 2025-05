“ON AIR!” – CORSI: “In arrivo il botto, ora non puoi presentarti con Farioli”, RIGHETTI: “Conte? Lo sanno tutti che vuole la Juventus”, PIACENTINI: “Se arrivasse Valverde mi prenderebbe malissimo”,

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La storia dell’allenatore ha finito di essere divertente almeno un paio di mesi fa…Ieri nell’ambiente dei procuratori girava molto il nome di Sarri, ma il tecnico, contattato da Mangiante, ha smentito seccamente. I due profili che a questo punto sono i più accreditati sono Gasperini, che più di tutti mette insieme i tasselli di cui avevamo parlato, e l’altro è Valverde, che è un profilo internazionale molto importante. Ma se non ricordo male nelle interviste precedenti ci avevano fatto capire che il profilo straniero era stato scartato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Rispetto a ieri, l’intervista di Ranieri mi dà la garanzia che c’è già l’allenatore e che si stia già discutendo sulla costruzione della squadra del prossimo anno. E’ un passo avanti rispetto a ieri…Valverde? Se fosse davvero lui, mi prenderebbe davvero male. A me cambia se scegli un allenatore invece di un altro, ci dà un’idea, una dimensione. Gasp lo detestiamo come personaggio, però mi sentirei più garantito rispetto al Farioli di turno. La scelta dell’allenatore fa la differenza…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Su Gasperini mi lascia perplesso l’atteggiamento che ha avuto in Atalanta-Roma, l’ho visto molto diverso rispetto alle altre partite contro la Roma, è stato molto più tranquillo. E per l’Atalanta quella era una partita importante…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “In queste ultime ore sta prendendo quota il nome di Valverde, io spero che oggi Ranieri lo smentisca. Ha il contratto in scadenza con l’Atheltic Bilbao e non ci sono notizie su possibili rinnovi con i baschi: potrebbe essere un candidato serio per la Roma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “O la Roma ha preso un allenatore marziano, oppure qua non si capisce niente… Ranieri parla a La Repubblica, stranissimo che l’intervista sia uscita a mezzanotte e che arrivi poco prima di una conferenza stampa…Dopo tutta questa attesa, ora devi presentarti con un botto. Ieri è stato bocciato anche il nome di Sarri. Deve per forza essere un nome forte, uno alla Klopp, all’Allegri, alla Conte. Dopo sti mesi così, non mi puoi portare Farioli…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La storia dell’allenatore e del suo annuncio al primo di luglio mi sembra strana. Ranieri ha dichiarato che il nome del tecnico non lo ha detto nemmeno al fratello…lo sapranno solo circa 5 persone. Io a questo punto non penso proprio che possa essere Farioli. Se devo pensare a un nome che magari non è stato così in prima pagina, penserei a Sarri….”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Conte che lascia il Napoli in caso di vittoria dello scudetto? Dobbiamo vedere le clausole che ha sul contratto. Da quello che so, ma che sanno tutti, è che lui ha grande voglia di tornare alla Juventus… Il Milan? Lì vedrei bene Max Allegri, conosce bene quell’ambiente… Torino-Roma? C’è una bella situazione a Torino…i tifosi aspettano questa ultima partita e si aspettano molto dalla loro squadra. Mi aspetto una partita ostica, ma questo clima di tensione può essere un vantaggio per la Roma, perchè una situazione agitata può portare il Toro fuori dalla partita, e la Roma potrebbe approfittarne…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Torino ha staccato la spina in queste ultime partite e dovrà chiudere una stagione deludente con una partita degna di essere ricordata. Chi ha la necessità di vincere per il quarto posto deve mettersi in testa di fare una buona partita. Arrivare in Conference? La Roma l’ha già fatta una volta e l’ha vinta, ma una volta che l’hai fatta, poi basta. Se la fai tre volte di fila come la Fiorentina non va bene, perchè poi ti prendi l’etichetta dell’ottavo. Puoi finirci una volta per sbaglio, stop. Meglio arrivare noni e non fare le coppe che giocare la Conference, il Napoli te lo ha dimostrato…”

