RANIERI: “Allenatore già scelto, ma non dico chi è. Figure sbagliate hanno frenato la Roma”

Claudio Ranieri arriva in maglietta della Roma e pantaloncini. Niente telefonino: «Un incubo, vogliono tutti sapere il nome del nuovo allenatore». Domenica a Torino sarà l’ultima partita di una carriera iniziata 39 anni fa, scrive l’edizione odierna de La Repubblica che ha avuto modo di intervistare il mister.. I calciatori gli hanno preparato una sorpresa, finge di non saperlo: «Sono dei maledetti, degli ingrati…», ride. «Ma più bugiardi dei calciatori sono solo gli ex calciatori che diventano allenatori» (…)

Quindi non è vero che smette?

«Su quello non scherzo. Sono stato super fortunato: volevo essere un calciatore e ci sono riuscito. Non pensavo di diventare allenatore, poi ho studiato per riuscirci: nel 1986 mi chiamò la Vigor Lamezia, in Interregionale. Il campo non mi mancherà: ho un altro progetto».

Ce lo spiega, nel dettaglio?

«Sarò il consulente di Dan Friedkin: parlo spesso con il presidente, gli dico le cose che vanno bene, quelle che non vanno, lui mi ascolta e poi agisce. L’ho fatto già quest’anno».

(…)

Chi allenerà la Roma al suo posto?

«Mio fratello mi ha chiama e mi fa: “Ma almeno a me lo dici? Me lo chiedono tutti!”. E io: “Per questo non te lo dico, così non si sparge la voce”. Pure a Venditti ho detto: “Lo saprete il 1° luglio”. Mi fa: “Ma se arriva a luglio non conosce i giocatori”. “Glieli spiego io”, gli ho detto».

Ma avete già l’accordo con il nuovo tecnico?

«Certo. C’è già. Ma deciderà il presidente quando dirlo».

Direbbe ancora: Gasperini non sarà l’allenatore della Roma?

«Nessuno sarà l’allenatore della Roma».

(…)

Vede Totti nella Roma in futuro?

«Francesco non ha trovato la sua strada. Ha cercato di fare l’allenatore, è andato al corso di Coverciano, dopo quattro giorni se n’è andato. Uomo immagine? Ma a lui piacerebbe farlo?».

(…)

Quando potrà vincere laRoma?

«I Friedkin vogliono portarla stabilmente in Champions. Poi, se sei lì puoi vincere o perdere, ma loro hanno questo sogno».

Cosa è mancato finora?

«Sicuramente hanno sbagliato interpreti. Mi auguro di essere io la persona che li possa aiutare».

(IN AGGIORNAMENTO…)

Fonte: La Repubblica