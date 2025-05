Klopp: “Non sarò il nuovo allenatore della Roma, questa storia è una caz*ata…” (FOTO)

Dalla voce di Jurgen Klopp continuano ad arrivare smentite sempre più chiare e nette alla possibilità di allenare la Roma, voci incontrollate messe in giro da un articolo de La Stampa di qualche giorno fa.

“NON diventerò il nuovo allenatore della Roma. Quella storia è una caz*ata“, il virgolettato attribuito all’allenatore tedesco riportato in questi minuti da Fabrizio Romano su X.

“Se leggete voci su di me che prendo una panchina nei prossimi anni, sono tutte cavolate. Potete essere i primi a dirlo”, conclude Klopp.

🚨❌ Jurgen Klopp: “I’m NOT going to become AS Roma new head coach. That story is a bullshit”.

“If you read any rumours about me taking a coaching job in the next few years it’s bullshit. You can be the first to say it”. pic.twitter.com/Pr7DDgJQ7O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025