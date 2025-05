Klopp-Roma, una fonte americana: “Pochi dubbi sul fatto che Friedkin ci stia provando”

Il nome di Jürgen Klopp continua a rimbalzare nelle ultime ore come una suggestione che fa sognare i tifosi della Roma. Non ci sono trattative in corso, né conferme ufficiali, ma il tam tam è partito dopo il fantomatico rebus “scovato” nel video dei Friedkin di qualche giorno fa.

A parlare con l’agenzia di stampa Adnkronos è una fonte americana vicina alla famiglia Friedkin, anche se non direttamente coinvolta nella gestione calcistica. Il commento è sibillino ma significativo: “Sarebbe una scelta tutta sua, che romperebbe gli schemi e riporterebbe l’entusiasmo incontrollabile che seguì l’annuncio di Josè Mourinho. Non so se ci riuscirà, ma ho pochi dubbi sul fatto che ci stia provando…“.

La stessa fonte, una decina di giorni fa, aveva suggerito di non sottovalutare il desiderio di Dan Friedkin di stupire ancora, magari pescando un nome fuori dai radar “raggiungibili” individuati da Claudio Ranieri e dal nuovo responsabile dell’area tecnica Florent Ghisolfi. Un profilo fuori scala, insomma. Proprio come Klopp.

Il tecnico tedesco ha annunciato l’addio al Liverpool e, per ora, sembra orientato a una pausa. Ma l’idea di Friedkin – si assicura – non è frutto di improvvisazione, e secondo la fonte “non è un’opzione impossibile”. Il fascino di Roma potrebbe anche far breccia nel cuore del carismatico allenatore. Ma da qui a trasformare la suggestione in realtà, la strada è lunga. Intanto, sognare resta gratis.

Fonte: Adnkronos