Kluivert, continua il momento magico: gol qualificazione col Lipsia in Champions (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Continua il momento magico di Justin Kluivert con la maglia del Lipsia. Il calciatore di proprietà della Roma, in prestito secco al club tedesco, è andato in gol per la seconda gara consecutiva e anche stavolta la rete è stata pesante.

L’olandese, partito dalla panchina nel match spareggio contro il Manchester United di Champions League, ha segnato il gol del 3 a 0 che ha permesso al Lipsia di passare agli ottavi di finale proprio ai danni dei Red Devils, che scivolano dunque in Europa League e diventano una seria pretendente per la vittoria finale della competizione in cui è protagonista anche la Roma.

La partita è poi terminata 3 a 2 per il Lipsia, che ha dovuto fronteggiare il ritorno degli inglesi, a segno nel finale con Fernandes e un autogol di Konate. La rete di Kluivert dunque è stata decisiva per impedire allo United di tornare in parità. Dopo un avvio da riserva fissa, ora l’olandese sta cominciando a farsi notare e chissà che non possa convincere il Lipsia a provare a trattenerlo.

GUARDA IL VIDEO DEL GOL

Redazione Giallorossi.net