“ON AIR!” – ROSSI: “In Bulgaria ondata di Covid, sono un po’ preoccupato”, PIACENTINI: “Lascerei Smalling e Dzeko a Trigoria”, CORSI: “Pellegrini? Ci manca solo che lo vediamo nel presepe…”

David Rossi (Roma Radio): “C’aspettavamo prima Mancini o Veretout in gruppo di Smalling, e invece la notizia della giornata di ieri è stata il rientro del difensore inglese. A questo punto penso che sarà aggregato al gruppo che partirà per Sofia… In Bulgaria fra l’altro c’è la prima vera ondata di Covid, speriamo di non pagare pegno. La cosa un pochettino mi preoccupa, e per questo mi aspetto una lista dei convocati un po’ particolare…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La partita di domani è poco più di un’amichevole e ci sta che Smalling possa partire col gruppo e giocare un pezzo di match. Ma anche se l’assenza è pesante, a Bologna si può comunque giocare anche senza Smalling. La Roma può fare bene anche con le assenze, ma le assenze ci sono, non è un reato dirlo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Gasperini per la Roma? Non lo prenderei assolutamente. Personaggio che viene dalla scuola Juve, e ha pure lo stesso preparatore…Bangsboe…lasciamo stare. La Roma viene da questo pareggio grazie all’arbitro ma anche grazie a sé stessa, questo va detto. Pellegrini? Ha scritto quella cosa, e si prenderò le sue responsabilità. Ma leggo su di lui cose lacrimevoli, ci manca solo che lo vediamo nel presepe al posto del bambinello… Al di là di quelli che insultano, sembra che non può essere criticato. Io abbraccio la tesi di Petruzzi: chi gioca nella Roma deve essere in grado di fronteggiare questo tipo di situazione, stare zitto e giocare a pallone…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Le critiche a Pellegrini dopo Roma-Sassuolo? Mettiamoci d’accordo: se la Roma ha fatto una partita mediocre perchè la doveva vincere è un discorso. Se invece diciamo che la squadra in dieci avrebbe meritato la vittoria, questo ragionamento vale anche per Pellegrini, che mi sembra sia stato uno dei migliori artefici di quel secondo tempo. L’errore fatto è un errore, non è che ha preso la palla con la mano sulla linea di porta…ha fatto un errore, da matita blu, ma è un errore…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Smalling è tornato ad allenarsi con il gruppo. Domani mi aspetto tanti calciatori della Primavera in campo e tante seconde linee. Smalling in campo? Non so se giocare al freddo e fargli fare quella trasferta…io non lo porterei, sinceramente. Io tutti quelli che devono recuperare la condizione, anche lo stesso Dzeko, li lascerei proprio a Trigoria… Pellegrini è stato insultato su questioni personali sotto foto che lo ritraevano insieme alla famiglia, e non per il gol sbagliato. Ci sta che si sia risentito, ma un professionista deve essere in grado di estraniarsi da certe cose…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La partita di domani sera non ha nessun risultato sportivo in grado di alterare il girone, primo sei e primo resti. La curiosità è soprattutto legata al fatto di vedere tanti ragazzi interessanti per poi preparare come dio comanda questa trasferta di Bologna, e le restanti tre partite prima della pausa di Natale…”

Marco Juric (Rete Sport): “La partita di domani vale sempre 570mila euro se la vinci, visti i problemi di bilancio è comunque una cosa da non sottovalutare…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “La trasferta di domani è comunque una complicazione per la preparazione alla partita di Bologna, anche se giocheranno tanti ragazzini. La Roma è una squadra che ha acquisito una certa solidità, speriamo che Napoli resti un episodio, ma la squadra ha bisogno dei suoi migliori giocatori. Quando ti mancano Smalling, Veretout ma io ci metto anche Zaniolo, calciatori che sarebbero sempre titolari nella Roma, è un bel problema…”

