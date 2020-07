Kluivert escluso da Fonseca per “giusta causa”. E l’olandese non la prende bene

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca prova a motivare Justin Kluivert per questo finale di stagione, e lo fa con la mossa che meno ti aspetti: escludere l’attaccante dalla partita di Parma per scelta tecnica. Il motivo viene spiegato oggi dalle pagine de “Il Messaggero” (S. Carina).

L’allenatore giallorosso è stato chiaro: gioca chi corre in allenamento, mentre chi non si impegna resta a casa. Fonseca ha così spiegato a Kluivert che col Parma non sarebbe stato nemmeno convocato, e il giocatore inevitabilmente non l’ha presa bene. Ma la mossa di Fonseca è chiara: stimolare una reazione e far ritrovare motivazioni a una squadra che sembra averne perse.

A Brescia, complice la squalifica di Mkhitaryan, non ci sarebbe quindi da stupirsi nel vedere Justin nuovamente titolare. Dipende da lui, anche se il suo futuro è ormai deciso. Il discorso con l’Arsenal infatti è ancora aperto. Soprattutto alla luce della particolare modalità con la quale Mkhitaryan è riuscito a diventare giallorosso. Bisogna trovare un’intesa con i Gunners, considerando che l’ex Ajax a bilancio figura ancora a 12,7 milioni.

Fonte: Il Messaggero