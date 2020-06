Kluivert in partenza, c’è l’Arsenal. Così Mkhitaryan può restare

ULTIME NEWS AS ROMA – Justin Kluivert in partenza, titola oggi “La Repubblica” (F. Ferrazza). La cessione dell’attaccante olandese sembra scontata considerato che la Roma proverà a piazzare tutti i calciatori che hanno mercato per riuscire a trattenere Pellegrini e Zaniolo.

Ma Fonseca vorrebbe con sé anche Mkhitaryan: l’armeno piace tantissimo al tecnico, e ha chiesto a Petrachi di convincere l’Arsenal a lasciare il calciatore a Trigoria. La chiave potrebbe essere proprio Justin Kluivert, che con Micki condivide l‘agente Raiola.

L’attaccante olandese piace molto ai Gunners. La Roma per il suo talentino chiede almeno 40 milioni, a cui eventualmente scalare il prezzo di Mkhitaryan.

Fonte: La Repubblica