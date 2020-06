Schick a peso d’oro, poi c’è Pedro. Piace Kovalenko

ULTIME NEWS CALCIO MERCATO ROMA – Il mercato della Roma sarà finanziato anche dalla cessione di Schick, ed è proprio per questo motivo che il ds giallorosso Petrachi non ha intenzione di fare sconti al Lipsia per l’attaccante ceco, racconta oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

In Germania l’ex Sampdoria ha segnato 10 gol in 19 presenze, rendimento che non basta al club tedesco per arrivare a mettere sul piatto i 29 milioni pattuiti un anno fa per il riscatto. Allora la Roma si guarda intorno, perché nel frattempo Schick piace in Inghilterra e non solo, per questo i giallorossi non accetteranno proposte sotto i 25 milioni di euro.

Per quanto riguarda il mercato in entrata invece: Pedro ha detto sì alla Roma, lo spagnolo lascerà il Chelsea a parametro zero per approdare a Trigoria, mentre si continua a lavorare per i riscatti di Smalling e Mkhitaryan. In Sudamerica la Roma guarda a Nahuel Bustos e Montiel, il primo per il ruolo di vice-Dzeko, il secondo per rafforzare il pacchetto dei terzini.

Se dovesse uscire qualcuno a centrocampo, Veretout piace al Napoli e Diawara ha mercato in Premier League, a Fonseca non dispiacerebbe Viktor Kovalenko, giocatore allenato già allo Shakhtar Donetsk.

Fonte: Corriere dello Sport