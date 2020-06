Roma da Champions, Dzeko ha un patto con Kolarov-Kalinic

NOTIZIE AS ROMA – Qualcuno la chiama l’alleanza slava, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), qualcun altro fa notare che sul campo c’è una differenza di rendimento notevole tra i due cigni e il “brutto anatroccolo”. Ma il cigno più bello, quello di Sarajevo, da gennaio è diventato anche capitano, oltre che leader assoluto della Roma.

Ed allora, da capitano vero, non lascia nessuno a casa, tantomeno un amico come Kalinic. Già, perché Dzeko e Kalinic stanno spesso insieme anche fuori dal campo. E con loro, ovviamente, c’è Kolarov, il terzo del gruppo. Ieri, nella diretta instragram a cui Edin ha partecipato (tra la Roma e la Qatar Airlines, lo sponsor del club), ad esplicita domanda su quale compagno avrebbe portato con sé nella suite di lusso di un aereo: “Kolarov che per me è molto più di un semplice compagno, abbiamo giocato insieme anche al City. Con lui Kalinic, un altro che viene dai Balcani. E poi Pellegrini, il vice capitano. Loro sono i tre che porterei ovunque“.

Il “brutto anatroccolo” dei tre slavi è ovviamente Kalinic, che finora nella Roma ha fatto molto meno di quanto previsto. Ma la ripresa è pronta, sta lì per permettere anche a lui di diventare un altro bel cigno giallorosso. Dzeko, come la Roma, ha una grande voglia di dare l’assalto all’Atalanta ed al quarto posto (ed alla Champions). E per riuscirci la squadra di Fonseca ha un disperato bisogno dei gol di Edin. Ma non solo.

Già, perché poi è proprio l’alleanza slava di Trigoria a poter mettere le ali ai giallorossi. Anche in termini di gol, appunto. All’appello per ora mancano i gol di Kalinic, che si è svegliato solo nell’ultima gara prima dello stop, a Cagliari, con una doppietta decisiva. E poi ci sono invece le reti di Kolarov, il terzo marcatore assoluto della Roma (con sei reti, alle spalle di Dzeko che ne ha segnate 15 e Kluivert 7).

