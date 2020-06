Zaniolo-Fedez ora è ufficiale: “Lavoreremo bene insieme”

NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo è pronto al ritorno in campo dopo i mesi di stop forzato per l’infortunio al crociato, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), ma il numero 22 sta per partire anche per una nuova avventura fuori dal terreno verde.

È nata infatti la collaborazione tra il gioiello della Roma ed il cantante Fedez. Un rapporto lavorativo che durerà almeno per due anni. L’obiettivo è far crescere il brand Zaniolo, al passo con la crescita calcistica di Nicolò. A seguire il ragazzo ci sarà la Doom Entertainment.

Queste le dichiarazioni di Fedez, che si è detto soddisfatto della collaborazione: “Mi fa piacere che lui sia il nostro primo nuovo acquisto: è un vero emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà e dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo che è. È esattamente questa la visione che avevamo quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme”.

