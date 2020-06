PEROTTI: “Preferisco l’assist al gol. I rigori? Sono consapevole di essere forte”

AS ROMA NEWS – Diego Perotti ha risposto alle domande poste dai tifosi giallorossi tramite il profilo Twitter del club capitolino. Queste le parole del classe 1988 argentino:

Com’è stato segnare il primo gol nella Roma contro la Sampdoria di qualche anno fa?

“Era la mia seconda partita alla Roma, nella prima avevo fatto un assist e in quella è arrivato il gol. È stato anche bello, con un tiro al volo a giro. È stato molto emozionante”.

Hai un tatuaggio a cui sei più affezionato o che ha un significato molto importante per te?

“Quello sul braccio destro con i monumenti simbolo delle città in cui ho giocato. Rappresenta la mia carriera, ci tengo tantissimo e mi piace molto come me lo hanno realizzato. E sto pensando di tatuarmi anche il braccio sinistro”.

Perché hai rimosso il tatuaggio del bacio sul collo?

“Non mi piaceva come era venuto quindi ho deciso di coprirlo con quello con lo scarpino e il pallone”.

Qual è il miglior ricordo che hai del tuo idolo Riquelme?

“Una giocata: il tunnel di suola all’indietro fatto contro il River. Una delle giocate viste dal vivo che mi è rimasta nell’anima. In una partita così importante poi… Vederla è stata più emozionante che potermi allenare insieme a lui”.

Qual è il tuo posto preferito a Roma?

“Devo dire la verità: Roma è bellissima ma il posto che preferisco è sempre casa mia, mi piace passare più tempo possibile con la mia famiglia. Non mi è mai piaciuto troppo andare in giro o fare passeggiate”.

Scegli 5 rigoristi in una finale di Europa League…

“Ti dico i miei 5 rigoristi ideali: il 1° lo tiro io. Il 2° Jorginho, che tira benissimo. Il 3° Riquelme. Il 4° Zidane, per quello che ha calciato nella finale del Mondiale del 2006. Il 5° Sergio Ramos, anche da difensore centrale ha una qualità pazzesca”.

Preferisci segnare o fare assist?

“Mi piace di più fare assist, la sensazione di un compagno che ti ringrazia per aver fatto una buona giocata o un bel passaggio è migliore per me rispetto a quella di segnare”.

Sai che sei uno dei migliori rigoristi dell’ultimo decennio in Serie A?

“È una situazione di gioco in cui mi esprimo bene e in cui mi piace essere consapevole di essere forte. Capita di sbagliare ma mi sono allenato tanto per arrivare a calciarli con sicurezza. Mi piace anche sentire la pressione e l’attesa dei compagni e dei tifosi”.

Qual è il tuo gol preferito con la Roma?

“Quello contro il Chelsea. Un bel tiro da fuori in una partita importante. A Courtois avevo già segnato col Siviglia contro l’Atletico Madrid, sempre da fuori con un tiro sotto l’incrocio. Forse quello è il più bello della mia carriera”.

Sai cucinare? Quale piatto?

“Non sono un grande appassionato di cucina ma sono forte con la griglia”.

C’è qualcuno dei nuovi arrivati (Perez, Villar Ibanez) che ti ha sorpreso?

“Carles lo conoscevo di più rispetto agli altri ma hanno tutti e tre delle ottime qualità. Soprattutto hanno la testa giusta, sono molto umili e ascoltano i consigli dei giocatori più esperti”.

Sul gol al Genoa, nel giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti.

“È stato il momento più emozionante da quando sono a Roma. Mi piacerebbe tornare indietro a sentire le emozioni di quei secondi tra l’arrivo della palla fino al gol e a tutto quello che è successo dopo. Una partita di addio non è mai felice ma con quel gol e con quella vittoria è diventato tutto più bello. Sono momenti speciali che capitano solo a giocatori speciali come Totti, in questo caso al 90° della sua ultima partita”.